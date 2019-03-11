القوات الحكومية اليمنية تستهدف تعزيزات لـ "أنصار الله" شرق الجوف

أعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية أن "المدفعية استهدفت تعزيزات لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في منطقة وادي خب بمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية".
وأكدت أن "القصف أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين، ومقتل وإصابة من كان على متنها".
من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" أن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف القوات الحكومية اليمنية، بكمين نفذته الجماعة لعسكريين حاولوا التسلل باتجاه مواقع في جبهة حام بمديرية المتون غرب الجوف.
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