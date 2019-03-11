صالح: هزيمة داعش تتطلب المزيد من التعاون للتصدي لعودة الإرهاب من جديد

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني حسن روحاني، في بغداد، "ان العلاقات بين بغداد وطهران مفيدة للمنطقة ككل، ودول المنطقة تتفهم استقرار وأمن العراق،" مشيرا الى ان "بلدنا محظوظ بجيرانه إيران وتركيا وامتداده العربي".
وأكّد صالح ان "هزيمة داعش تتطلب المزيد من التعاون للتصدي لعودة الإرهاب من جديد،" مضيفا ان "الأمن المشترك بين العراق و إيران ودول المنطقة يتطلب مزيدا من التعاون".
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