محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي و"توكتوك" في مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.
تلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من الرائد أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث مركز سمسطا، بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي و"توكتوك" على الطريق الدائري بالمدينة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وهم: سنية هاشم، وضحى أحمد علي، ورامي ربيع هاشم، ونجاح أحمد حامد، وعلاء علي إبراهيم، ومسعدة حامد علي، وعبدالرحمن علي شاكر، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.
جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق,
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. إصابة 7 في حادث تصادم ببني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.