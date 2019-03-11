بالأسماء.. إصابة 7 في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي و"توكتوك" في مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من الرائد أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث مركز سمسطا، بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي و"توكتوك" على الطريق الدائري بالمدينة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وهم: سنية هاشم، وضحى أحمد علي، ورامي ربيع هاشم، ونجاح أحمد حامد، وعلاء علي إبراهيم، ومسعدة حامد علي، وعبدالرحمن علي شاكر، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق,