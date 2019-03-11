نقل 30 تلميذا في المنيا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أعلنت مصاد طبية في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، نقل نحو 30 تلميذا جميعهم بالمرحلة الابتدائية إلى المستشفى العام بالفكرية في مركز أبوقرقاص والمنيا العام، وذلك للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي.

وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بورود بلاغات من الأهالي بقرية شيبة الشرقية التابعة لمجلس قروي بني حسن بشرق النيل، يفيد بتعرض عدد من أبنائهم للإعياء والاشتباه بوجود تسمم غذائي.

وقال محمد محمود عزب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إن البسكويت الذي يجرى توزيعه على تلاميذ الابتدائي كوجبة غذائية سليم وصالحيته من شهر فبراير الماضي وحتي أغسطس المقبل.

أكد معلم بالمدرسة، إنه حتى الآن لم يثبت طبيا وجود تسمم غذائي، ورجح أن أحدهم شعر بحالة إعياء فاعتقد زملائه إصابته بتسمم غذائي فسادت حالة من القلق بينهم.