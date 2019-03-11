رئيس جامعة الأزهر يؤكد تعزيز التعاون العلمي مع مختلف جامعات العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، ترحيبه بتعزيز علاقات التعاون العلمي مع مختلف الجامعات الإسلامية الدولية المعتمدة لإرساء المنهج الأزهري بأبعاده العلمية الثرية، الذي يعد ترجمة صادقة لروح الإسلام وصحيح الدين بمنهجه المعتدل بكل أنحاء العالم، خاصة في ظل انتشار التنظيمات المتطرفة التي تحاول استغلال الدين في تحقيق أهدافها الخبيثة.

وقال المحرصاوي - خلال لقائه بوفد من جامعة المالديف الإسلامية اليوم الاثنين - إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يولي اهتماما بالغا بالطلاب الوافدين وإتاحة المنح الدراسية للراغبين في تلقي العلم من المعاهد والكليات الأزهرية بما يلبي احتياجات بلادهم من التخصصات العربية والشرعية، والعلوم التطبيقية والإنسانية أيضًا.

من جانبه، أعرب الوفد عن تطلعه لتعزيز التعاون العلمي والثقافي مع جامعة الأزهر لترسيخ قيم الإسلام السمحة في المالديف.​