"النواب" يرفض طلبًا برفع الحصانة عن أحد أعضائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

رفض مجلس النواب، في جلسته العامة، الاثنين، طلب رفع حصانة عن أحد الأعضاء دون ذكر اسمه؛ بسبب خطأ في إجراءات الطلب المقدم.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، تكرار أزمة تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، وعدم توافر الثلثين للتصويت على مشروعات القوانين المطلوب الموافقة عليها نهائيا، رغم التهديدات التي أطلقها رئيس المجلس بنشر أسماء المتغيبين في وسائل الإعلام.

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وكان من المنتظر التصويت نهائيا على مشروعات القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب واتحاد الصناعات ومخالفات البناء.

وسبق لعبدالعال بجلسة الأحد المطالبة للنواب بالحضور بشكل مكثف"، وناشد ائتلاف دعم مصر بضرورة الحرص على توفير ثلثي أعضاء المجلس بالجلسة لاستكمال الأعمال البرلمانية، فيما داعب الأعضاء بقوله: "هنعمل جائزة لأكبر محافظة بتحضر ومحافظة القاهرة أقل محافظة بيحضر منها نواب".

وقال عبدالعال لرئيس ائتلاف دعم مصر: "لازم الناس تحضر واعملوا جزاءات وعقوبات في الائتلاف عشان النواب يحضروا"، بينما استمر الوضع أكثر من ربع ساعه حتى اكتمل النصاب وبدأت فعاليات الجلسة العامة وتم التصويت على المشروعات المطلوبة.​