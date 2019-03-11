اعتقال قاصر حاول إغراق تطوان بـ”القرقوبي”.. حجز 6 آلاف قرص داخل سيارة

تمكنت عناصر الدائرة السابعة للشرطة التابعة لولاية أمن تطوان، مساء أمس الأحد، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، فيما الآخر قاصر، يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة، وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة مساعده القاصر على متن سيارة خفيفة في مدخل مدينة تطوان، حيث أسفرت عملية تفتيش الناقلة عن حجز ستة آلاف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، كما حجزت في منزله سيارة أخرى، فضلا عن هواتف محمولة، ومبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وحسب المصدر ذاته، فإن المشتبه فيه، الراشد، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما القاصر تحت المراقبة الشرطية، وذلك على خلفية البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.