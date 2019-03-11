زيدان يخذل ريال مدريد

أكدت صحيفة “إلباييس”، اليوم الإثنين، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لا يفكر في العودة إلى أسوار فريقه السابق ريال مدريد، بالرغم من تواصل المسؤولين عن الملكي معه، لقيادة النادي خلفاً لسانتياغو سولاري.

وحسب المصدر ذاته، فإن زيدان وبالرغم من علاقته الجيدة مع الرئيس فلورنتينو بيريز، إلا أن فكرة العودة إلى قلعة السانتياغو بيرنابيو غير مطروحة أمامه بالفترة الحالية، ولا حتى القادمة.

ومن المرتقب، أن يعلن “المينرنغي” عن نهاية ارتباطه بسولاري خلال الايام المقبلة، بعد خروج رفاق راموس توالياً من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، وأيضاً سقوطه المدوي في مباراة كلاسيكو الأرض أمام الغريم برشلونة.

ورفض سولاري، مساء أمس الأحد، الكشف عن وضعه مع الفريق، وذلك في تصريحات تلفزيونية مع شبكة “بي ان سبورت”، حيث أكد بأن المستقبل بالنسبة إليه حاليا هو الفوز في مباراة بلد الوليد، والحديث عن أي شيء أخر سابق لأوانه.