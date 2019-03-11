كارتيرون عن مستقبله مع الرجاء: “مستقبلي سيبدأ اليوم ومصيرنا في “الكاف” بيد بركان”

فيديو: عبد الله أيت الشريف

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، الحديث عن مستقبله مع الفريق الأخضر، بعد توالي النتائج السلبية وعحزه عن إخراج الفريق إلى سكة الانتصارات في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد أن عقد مهمته في بلوغ الدور الموالي واكتفى بالتعادل، أمس الأحد، أمام حسنية أكادير.

وفي سؤال لـ”اليوم24″ له عن مستقبله مع الفريق، بعد انتهاء المباراة، رد كارتيرون قائلا: ” مستقبلي مع الفريق سيبدأ غدا صباحا( الإثنين)، حيث سأعمل على إعداد أقوى مجموعة ممكنة من أجل مباراة نهضة بركان القادمة في منافسات البطولة الاحترافية، هذا هو مستقبلي مع الفريق”.

وبخصوص مباراة الحسنية، صرح كارتيرون بأن الرجاء “كان يستحق الفوز، دمنا مباراة وكرة جميلة، احتكرنا الكرة، وسيطرنا على اللعب ولكننا لم نوفق في التسجيل، أعتقد أننا لم نكن محظوظين، فرطنا في العديد من النقاط، خاصة لقاء أوتوهو هنا في الرباط، ثم المباراة الأخيرة أمام نهضة بركان”.

Advertisements

وأضاف أيضا: ” بدأنا نحسن طريقة اللعب، نستعيد التوازن بعودة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، على غرار عمر بوطيب وبنحليب، سوف نتابع مباراة بركان وأوتوهو من أجل التعرف على مصيرنا في المنافسة، أتمنى أن تتاح لنا فرصة الدفاع عن حظوظنا في المباراة الأخيرة بالكونغو”.

إليكم التصريح الكامل لكارتيرون: