غصن يسعى إلى حضور اجتماع داخل “نيسان”.. والقرار بين يدي المحكمة

بعد حوالي أسبوع من معانقته الحرية، يسعى الرئيس السابق لمجموعة “نيسان”، “كارلوس غصن”، إلى الحصول على موافقة المحكمة لحضور اجتماع لمجلس إدارة مصنع السيارات الياباني.

وقال المحامي “مونيشيرو هيروناكا”، في تصريحات بثتها محطة “إن.تي.في” التلفزية اليابانية، اليوم الاثنين، إن غصن “عليه واجب حضور اجتماع مجلس الإدارة بصفته أحد أعضاء المجلس، ولذا إذا سمح له بذلك، فإنه يريد الحضور”.

ومن المقرر أن تعقد نيسان اجتماعا لمجلس الإدارة، بعد ظهر يوم غد الثلاثاء، في مقرها في مدينة يوكوهاما.

وقالت “نيسان” إنها لا تستطيع التأكيد بأن “غصن” يسعى إلى حضور الاجتماع، لكن “يعود إلى المحكمة اتخاذ القرار” بشأن مسألة حضور الرئيس السابق للمجموعة.

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وأقالت “نيسان” “غصن” بعد فترة قصيرة من توقيفه الصادم، في 19 نوبنر الماضي، لكن من غير الممكن إقالته من مجلس الإدارة من دون اجتماع للمساهمين.

وستعقد الشركة اجتماعا للمساهمين، في 8 أبريل المقبل، لكن يحق لـ”غصن” حضور اجتماعات مجلس الإدارة حتى ذلك الموعد.

ويتعين على “غصن”، أيضا، الحصول على موافقة المحكمة، وهو ما قد يلقى اعتراضات، نظرا إلى القيود، التي وضعتها المحكمة شرطا لإطلاق سراحه بكفالة.

وبموجب تلك الشروط يمنع عليه الاتصال بأشخاص قد يكونوا على صلة بقضيته، ومن بينهم مديرون تنفيذيون في “نيسان” يرجح أن يحضروا اجتماعات مجلس الإدارة، مثل الرئيس التنفيذي “هيروتو سايكاوا”.