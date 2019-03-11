منحة بحث وإنتاج لمعرض جماعيّ بعنوان "المعرض الوحيد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ا

عن الفرصة

تُشكل سيرورة العمل العنصر الأكثر متعة في مسار أي مشروع، حيث تُصنع خلالها الوعود والاحتمالات. عادة ما نهاب المراحل النهائية لأي مشروع، لأن عتبة النهاية هي العلامة الفارقة التي يتحقق فيها الوعد. بتنا مدمنين على تحديد المواعيد النهائية وعلى تأجيلها. تتفوق رغبتنا في إطالة أمد السيرورة على رغبتنا في تحصيل النتيجة وإتمام المشروع. ومع ذلك، فإن السيرورة هي مسعى يمتاز بالوحدة والانشغال عن الجمهور والزملاء والنقاشات. يعرض الفنان عمله الفني أمام الجمهور فقط بعد إتمامه. كيف نكشف الستار عن السيرورة للعلن؟ كيف نعرض هذه المشاريع الوحيدة أمام الجمهور؟ ولو كشفناها أمام الجمهور وأشركناه في المشاريع أثناء سيرورة إنجازها، هل سيتغير العمل الفني إثر ذلك؟ ومسار العمل نفسه؟

هذا المعرض يطرح المشاريع الفنية البحثية بصيغة سيرورة حرة، حيث تقع الأهمية على عملية الإنتاج. ندعو إليه فنانين وفنانات تشغلهم قضايا البحث؛ تتنوع الأسئلة التي يمكن طرحها فقد تكون منهجية، أو معرفية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو فنية، وقد تجتمع جميع هذه الجوانب في بحث واحد. نُرحب بالمقترحات التي تنبثق عن بحث فني لا ينحصر فحواه بالضرورة بسؤال المنطق، وقد تكون أبحاثًا تشكلت باتباع حدس ما، واتخذت لها شكلًا يعكس مرادها، وقد تكون صورة، أو شخصية، أو كتاب، أو غرض. تُعرض الأعمال في مرحلتين. في المرحلة الأولى، تُعرض نتائج عملية البحث أمام جمهور تمت دعوته للمشاركة في سيرورة إنشاء العمل الفني. ومن خلال عرض الأعمال، يُتاح للفنانين أن يختبروا تفاعل الجمهور مع أعمالهم ويتمكنون بالتالي من تعديل أو حسم قراراتهم الجمالية التي ستحدد هيئة العمل الفني في مرحلة العرض الثانية. من خلال هذا النمط، يُتاح للفنانين أن يشهدوا على سيرورات عمل الفنانين الآخرين المشاركين في المعرض، وأن يوثقوا الصلات فيما بينهم. يخلق التعاون مع قيمة المعرض محيطًا عضويًا شاملًا داخل حيز المعرض على الرغم من تعدد الأصوات وفردانيتها. تُعرض الأعمال بشكلها النهائي وتُنسج معًا بصيغة معرض جماعي من المرحلة الثانية. سيعمل الفنانين والفنانات مع قيمة المعرض عبر لقاءات دورية من أجل النقاش حول سيرورة البحث وإنتاج العمل الفني.

يفتتح المعرض على مرحلتين

المرحلة الأولى: 07 آب (أغسطس) 2019

المرحلة الثانية: 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

شروط التقدّم

تستقبل جاليري فتوش الكبيرة مقترحات لمشاريع بحثية قد تفضي إلى أيّ مجال من مجالات الفنون البصريّة كالرسم والأداء والفيديو والتركيب والنحت وغيرها على المتقدّم أن يكون عربيًّا أو غير عربيّ يسكن في الوطن العربيّ على المتقدم أن يكون قد مارس الفنّ مدة أربع سنوات على الأقل على الفنان/ ة أن يقدّم/ تقدّم مقترحًا لعملٍ فنيّ واحد فقط. أن يكون العمل المقترح عملاً جديدًا قيد البحث، ولم يعرض في مساحات عامة وصالات عرض من قبل. إدارة الجاليري غير ملزمة بالنظر في الطلبات التي لا تستوفي شروط التقديم أو التي ينقصها وثائق مطلوبة في الاستمارة.

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المنحة

يقدّم الطلب إلكترونيًّا حتّى موعد أقصاه 27 آذار (مارس) 2019. توفّر جاليري فتوش مبلغ 1500 دولار لإنتاج العمل. أيّة تكاليف خارجة عن المبلغ الذي توفّره الجاليري سيكون على عاتق الفنان/ة. تختار الفنانين الفائزين لجنة تحكيم. على الفنان/ة أن يعمل بإشراف قيّمة المعرض عبر لقاءات دوريّة لمناقشة العمل.

الوثائق المطلوبة

سيرة شخصيّة (حتى 150 كلمة) وصف السؤال البحثيّ والمشروع (حتى 600 كلمة) منهجيّة البحث (حتى 300 كلمة) نماذج لأعمال سابقة (في حال كان النموذج فيديو، يرسل عبر موقع wetransfer) على الطلبات أن ترسل إلى العنوان البريدي [email protected] ويُعنون الطلب بـ: (المعرض الوحيد)/ (اسم الفنان).

آخر موعد للتقديم: 30 آذار (مارس) 2019

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