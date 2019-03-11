الجيش المصري يعلن مقتل 46 "مسلحا" في سيناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الجيش المصري اليوم الإثنين، إن 46 "مسلحا" قُتلوا في "اشتباكات" بين قواته في شمالي سيناء.

وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته في موقع "فيسبوك" إنه تم "القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء".

ولم يحدد البيان تاريخ وتوقيت الاشتباكات واكتفى بالإشارة إلى أنها وقعت خلال "الفترة الماضية".

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وزعم الجيش في بيانه أيضا أن اعتقل "100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وتُشكك منظمات حقوقية في صدقية بيانات الجيش المصري حول مقتل "مسلحين" والتي تصدر بشكل متكرر منذ عدّة سنوات في إطار عمليّة عسكرية يشنها نظام عبد الفتاح السيسي، على شمالي سيناء بحجة محاربة "الإرهاب".

وتعتبر بعض هذه المنظمات أن الجيش يُصفي مواطنين بزعم انتمائهم لمنظمات إرهابية.