القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الإثنين، محل لخردة السيارات في بلدة الرامة، بحجة عدم إصدار تراخيص للمكان.
وتلقى صاحب المحل أمرا بالهدم، وقد فوجئ اليوم بوصول آليات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة دون سابق إنذار.
وأمهلت السلطات الإسرائيلية، صاحب المحل مهلة أقصاها 30 يوما من أجل تفريغ المحل من السيارات، ناهيك عن الغرامات المالية التي فرضتها عليه.
وتواجد في المكان العشرات من المواطنين، الذين أعربوا عن تضامنهم مع صاحب المحل واستنكارهم لعملية الهدم وما شابهها من تضييق على المواطنين العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الرامة: هدم محل لخردة السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.