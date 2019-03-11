الرامة: هدم محل لخردة السيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الإثنين، محل لخردة السيارات في بلدة الرامة، بحجة عدم إصدار تراخيص للمكان.

وتلقى صاحب المحل أمرا بالهدم، وقد فوجئ اليوم بوصول آليات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة دون سابق إنذار.

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وأمهلت السلطات الإسرائيلية، صاحب المحل مهلة أقصاها 30 يوما من أجل تفريغ المحل من السيارات، ناهيك عن الغرامات المالية التي فرضتها عليه.

وتواجد في المكان العشرات من المواطنين، الذين أعربوا عن تضامنهم مع صاحب المحل واستنكارهم لعملية الهدم وما شابهها من تضييق على المواطنين العرب.