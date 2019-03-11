تدريب التسويق الالكتروني من "وصول"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تكسب الدورة الطلاب المشاركين فيها المهارات الأساسية والمعرفة اللازمة لمدير تسويق رقمي محترف، وتمكنهم من بناء استراتيجيات تسويقية رقمية، تشمل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا مواقع فيسبوك وإنستاجرام، وتحسين الوجود الرقمي، والاستخدام الأمثل لمحركات البحث، كما تعطيهم الدورة القدرة على دمج التكتيكات والممارسات التسويقية الرقمية الرئيسية، بالإضافة إلى تزويد الأدوات الأساسية لتطوير القدرات بشكل ذاتي، ولمواجهة التحديات المهنية بشكل احترافي ومدروس. الفئة المستهدفة مدراء التسويق، وتكنولوجيا المعلومات. مقدمو الخدمات الراغبون في التسويق لخدماتهم عبر الإنترنت. جميع العاملين في أقسام التسويق بالشركات. أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في تسويق منتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت. كل شخص مسؤول عن تطوير و/ أو تسويق استراتيجية رقمية لمنظمته. كل شخص يريد أن يكتسب مهنة في مجال التسويق الرقمي وإدارة منابر التواصل الاجتماعي محاور التدريب مبادئ التسويق الرقمي. أساسيات التسويق. مبادئ تسويقية في تصميم الموقع وتحديد هويته. أفضل ممارسات محركات البحث. تسويق وسائل الإعلام الاجتماعية. مقدمة في وسائل الإعلام الاجتماعية. التسويق عبر الفيسبوك. الإعلان على الفيسبوك. التسويق عبر إنستاجرام. المشروع النهائي. Advertisements تكلفة التدريب 3500 شيكل. موعد التدريب: 15 آذار (مارس) 2019. للمزيد من المعلومات والتسجيل، اضغطوا هنا.

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