تعثر محادثات ماي مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشهد محادثات الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي لإدخال تعديلات على اتفاق الانسحاب من التكتل "بريكست"، جمودا، بحسب ما أكد مصدر مطلع في الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، الذي قال وإنه ليس لدى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، خطط للتوجه لبروكسل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن المحادثات لا تحرز أي تقدم بشأن رغبة ماي إدخال تعديلات على اتفاق الانفصال. وتقول ماي إن التعديلات مطلوبة للحصول على موافقة البرلمان، غدا الثلاثاء.

كما قال مسؤولون أوروبيون، إن المحادثات لم تحقق أي انفراجة في مطلع الأسبوع، وعبروا عن شعورهم بالإحباط من محاولات ماي دفعهم لتقديم تنازلات قبل أسابيع قليلة من موعد الخروج الرسمي.

وبسبب هذا الجمود، من المتوقع أن تواجه ماي موقفا حرجا آخر، بعد أن حذر تكتلان كبيران مناهضان للاتحاد الأوروبي في البرلمان من أنهما سيصوتان بالرفض لاتفاق الانسحاب من التكتل لإخفاقها في دفع الاتحاد لتقديم تنازلات.

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وإذا صوت النواب بالرفض مجددا على الاتفاق، الذي رفضوه بالفعل من قبل في كانون الثاني/يناير، سيصوتون يوم الأربعاء المقبل، على الخروج من التكتل دون اتفاق في الموعد المحدد، وإذا رفضوا ذلك سيصوتون يوم الخميس على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وحذر نائب زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، نايجل دودز، الذي يدعم حكومة الأقلية بزعامة ماي، وستيف بيكر، وهو شخصية قيادية في تكتل كبير مناهض للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، من أن التصويت على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان سيكون بالرفض.

وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي: "زادت ماي من حدة المأزق الذي هي فيه ... نريد حقا أن ننتهي من الأمر الآن. لا تقدم يتحقق وبالتالي حتى التمديد لن يشكل على الأرجح انفراجة للأزمة. ليس لدينا قدر كبير من الصبر أو مبادرات طيبة أخرى ممكنة من جانبنا".

ويعترض الكثير من النواب البريطانيين على الاتفاق بسبب أنهم يعتبرون، أنه سيخضع بلادهم لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى وسيقصي إيرلندا الشمالية عن باقي البلاد.