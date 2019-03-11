مدافع أياكس ينتظر تحرك برشلونة لضمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع مدافع أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تعاقد برشلونة مع المدافع جان كلير توديبو في الميركاتو الشتوي الماضي، لم يقلل من طموح البارسا في استقدام دي ليخت.
وأضافت الصحيفة أن دي ليخت لم يُغير من نيته في التركيز مع أياكس، خاصة بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.
وتابعت الصحيفة أن دي ليخت يتمتع باهتمام كبير من أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.
ونوهت أن مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، تلقى مجموعة من العروض المغرية، لكن المدافع الهولندي ينتظر تحرك برشلونة لحسم قراره.
وقالت الصحيفة إن أولوية ماتياس دي ليخت هي الانضمام لصفوف برشلونة، بغض النظر عن عدد العروض المقدمة إليه، خاصة وأنه يفضل المشروع الرياضي للنادي الكاتالوني.
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