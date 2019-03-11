زيدان يرد على إمكانية عودته إلى ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرقت تقارير صحفية إلى حقيقة موافقة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، على العودة لقيادة تدريب ريال مدريد الإسباني خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري المهدد بالإقالة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الباييس" الإسبانية، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، طلب من أحد موظفي النادي التواصل مع المدرب الفرنسي، إلا أن رده كان سلبيا.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس قدم عرضًا رسميًا للمدرب البالغ من العمر 46 عامًا، ليحل محل ماسيميليانو أليغري، بعقد يمتد حتى عام 2022 المقبل.

وتشير أنباء عديدة إلى اقتراب زيدان من خلافة أليغري، في المهمة الفنية ليوفنتوس، لا سيما وأنه بات قريبًا من توديع منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة ذهابًا أمام أتلتيكو مدريد (2-0).

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن الأندية الكبيرة في أوروبا أصيبت بجنون التعاقد مع زيدان في الموسم المقبل، بعد أن نجح المدرب الفرنسي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع الميرنغي.