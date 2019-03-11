القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تقدم جامعة حمد بن خليفة في قطر للطلاب المسجلين في الجامعة منح دراسية تنافسية للعام الأكاديمي 2019-2020، حيث توفر المنح للمتقدمين ذوي التفوق الأكاديمي فرصة الحصول على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير والدكتوراه. التخصصات المطروحة لدرجة البكالوريوس بكالوريوس العلوم فى هندسة الحاسوب الماجستير التنفيذي في الطاقة والموارد. التخصصات المطروحة لدرجة الماجستير ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية. ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية. ماجستير الآداب في الترجمة السمعية البصرية. ماجستير الآداب في الدراسات الإسلامية. ماجستير الآداب في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية. ماجستير الآداب في دراسات الترجمة. ماجستير الآداب في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية. ماجستير العلوم في الأمن السيبراني. ماجستير العلوم في البيئة المستدامة. ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي. ماجستير العلوم في الطاقة المستدامة. ماجستير العلوم في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية. ماجستير العلوم في إدارة اللوجستيات والتوريد. ماجستير العلوم في علوم البيانات وهندستها. ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية. ماجستير في علم الجينوم والطب الدقيق. Advertisements التخصصات المطروحة لدرجة الدكتوراه الدكتوراه في البيئة المستدامة. الدكتوراه في الطاقة المستدامة. الدكتوراه في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية. الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد. الدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق. الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته. برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد. الفئة المستهدفة الطلاب الجامعيون المسجلون بدوام كامل. الطلاب الذين أتموا فصلين دراسيين من الدراسة الجامعية في إحدى الجامعات التالية: جامعة حمد بن خليفة. جامعة فرجينيا كومنولث. كلية فنون التصميم في قطر. وايل كورنيل للطب – قطر. جامعة تكساس إي أند أم في قطر. جامعة كارنيجي ميلون في قطر. جامعة جورجتاون في قطر. جامعة نورثوسترن في قطر. الطلاب الحاصلون على معدل تراكمي (3.6) أو أعلى. آخر موعد للتقديم: 01 نيسان (أبريل) 2019. للتقديم، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منح دراسية في جامعة حمد بن خليفة في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.