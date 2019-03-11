انت الان تتابع تفاصيل خبر دراسة: منشور تحريضي إسرائيلي ضد الفلسطينيين كل 66 ثانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 02:45 مساءً - رصدت دراسة ارتفاعاً في منسوب التحريض بشبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية على الفلسطينيين، خلال عام 2018.

وقال المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة"، في تقرير جديد نشره اليوم الاثنين، إن منشوراً تحريضياً ضد الفلسطينيين كان يُكتب كل 66 ثانية (خلال عام 2018)، على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، في "إسرائيل".

وأضاف أن عدد المنشورات التي تضمنت "دعوة إلى ممارسة العنف، وتعميماً عنصرياً، وشتائم ضد الفلسطينيين" كان أكثر من 474 ألف منشور.

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ويتخذ مركز "حملة" من مدينة حيفا (شمال) مقراً له، ويرصد سنوياً "نتائج العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية"، من خلال طاقم متخصص.

ولفت التقرير إلى أن "موقع فيسبوك يشكل منصة العنف والتحريض الأساسية (بنسبة 66%) بحيث تشكل صفحات الأخبار ذات التوجهات اليمينية أرضاً خصبة للردود العنيفة".

وتابع: "كما أن هناك ارتفاعاً في منسوب الخطاب العنيف على موقع تويتر، بسبب الطابع السياسي لهذه المنصة (بنسبة 16%)، حيث تضاعف بالمقارنة مع العام الماضي (كانت نسبته 7%)".

ويشكل المواطنون العرب قرابة 20% من نسبة عدد السكان في "إسرائيل" البالغ 8.6 ملايين نسمة.