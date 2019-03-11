انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش المصري يعلن مقتل 3 عسكريين و46 مسلحاً في سيناء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 02:45 مساءً - أعلن الجيش المصري، اليوم الاثنين، مقتل 3 عسكريين و46 مسلحاً، في عمليات بسيناء شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان متلفز للجيش، نشره المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، تحدث فيه عن "جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية"، دون تحديد موعد.

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وأوضح أنه تم "القضاء على 46 فرداً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء (شمال شرق)".

وأشار إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات، قُتل 3 جنود في الاشتباكات.

ومنذ فبراير 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، وتشهد مناطقُ متفرقة بين الحين والآخر، هجمات تستهدف الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفّت مؤخراً.