العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

الخليج 365/ بغدادذكر التلفزيون الإثيوبي، اليوم الاثنين، أن السلطات عثرت على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة.

وافادت وكالة "رويترز" نقلا عن التلفزوين الإثيوبي اليوم الإثنين أن "المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد في موقع الحادث".

وأعلنت شركة الطيران الإثيوبية الرسمية عن تحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

