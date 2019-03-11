هبوط طائرة روسية اضطراريا في باكو بعد الاشتباه بوجود قنبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طائرة تابعة لشركة "خطوط أورال" الجوية الروسية - أرشيفية
هبطت طائرة تابعة لخطوط طيران شركة أورال الروسية اضطراريا في العاصمة الآذرية باكو للاشتباه بوجود قنبلة.
وأعلن الناطق باسم مطار باكو، الإثنين، أن الطائرة الروسية هبطت اضطراريا بعد اشتباه الطيار بوجود قنبلة على متنها.
وقال الناطق، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية إنه في تمام الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي هبطت طائرة "إيرباص 312" تابعة لشركة "خطوط أورال" الجوية والتي كانت تقوم برحلة من البحرين إلى موسكو، في مطار باكو الدولي حيدر علييف.
وأفاد الناطق بأن قائد الطائرة قرر إخلاء جميع الركاب والبالغ عددهم 225 شخصا بما في ذلك طاقمها، وفقا لحالة الطوارئ.
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