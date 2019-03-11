خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الحريري مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، الإثنين، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اللبنانية.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

Advertisements

حضر اللقاء وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والمستشار بالديوان الملكي نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، وسفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة.

يشار إلى أن السعودية رفعت، منتصف فبراير/شباط الماضي، حظر السفر المفروض على رعاياها إلى لبنان، مشيرة إلى أن القرار جاء بناء على التطمينات التي تلقتها الرياض من الحكومة اللبنانية على استقرار الأوضاع الأمنية وحرصها على سلامة السعوديين.

كانت الرياض حذرت رعاياها من السفر إلى لبنان منذ يناير/كانون الثاني 2011، فيما دعت سفارة السعودية في بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان إلى مغادرتها، نظراً للأحداث الأمنية والأوضاع غير المستقرة آنذاك.