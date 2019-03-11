الان تتابع طائرة روسية تهبط اضطراريا في مطار باكو بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلن الناطق باسم مطار باكو، أن طائرة روسية تابعة لـ”خطوط أورال الجوية” هبطت اضطراريا في المطار، اليوم الإثنين، بعد اشتباه قائدها بوجود قنبلة على متنها.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الناطق القول إن الطائرة من طراز “إيرباص 312″، وتابعة لشركة “خطوط أورال الجوية”، وكانت تقوم برحلة من البحرين إلى موسكو، وهبطت اضطراريا في مطار باكو الدولي “حيدر علييف”، بعدما اشتبه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها.
وكانت الطائرة، تقل 225 شخصا، بينهم أعضاء الطاقم، ولم تتوافر المزيد من التفاصيل.
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