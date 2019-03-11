البرلمان السوداني يخفض مدة تطبيق قانون الطوارئ إلى 6 أشهر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

وافق البرلمان السوداني، اليوم، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة 6 أشهر، بدلا من سنة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قرر فرض حالة الطوارئ لمدة عام اعتبارا من 22 فبراير الماضي، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وتضمنت حالة الطوارئ حظر التجمعات غير المرخص لها، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار فرض الحالة.

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ويشهد السودان احتجاجات بدأت في 19 ديسمبر 2018، تشمل تظاهرات شبه يومية، أبرزها في العاصمة الخرطوم، وفي مدينة أم درمان، على خلفية أزمة اقتصادية خانقة، إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه فيه السودان نقصاً كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعاً في نسبة التضخم، ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.

ويقول المسؤولون إن 31 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في أعمال عنف رافقت التظاهرات، في حين تقول منظمات حقوقية دولية إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.