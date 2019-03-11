وزيرة الصحة التونسية بالنيابة تكشف سبب وفاة 11 رضيعا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة “سنية بالشيخ”، أن تعفن جرثومي استشفائي كان وراء وفاة الـ 11 رضيعًا بأحد مستشفيات العاصمة تونس، السبت الماضي، نافية في الوقت ذاته أن يكون السبب وراء حالات الوفاة هو استعمال دواء فاسد أو منتهي الصلاحية .

ورجحت في ندوة صحفية عقدتها، اليوم الإثنين، لعرض النتائج الأولية حول أسباب الحادثة التي أدت لاستقالة وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف، أن تكون أسباب التعفن تسرب الهواء في القسم أو معدات العمل أو أوساخ بأيدي العاملين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة وسيتم بعد الكشف عن نتائجها محاسبة كل المقصرين .

وأكدت “بالشيخ”، وجود حالة وفاة أخرى بسبب التعفن في نفس القسم، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 12 رضيعًا .