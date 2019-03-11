الان تتابع العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
تمكن المحققون من العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي أدى تحطمها، الأحد، إلى مقتل 157 شخصًا كانوا على متنها، بحسب ما أعلنت الشركة، اليوم الإثنين.
وأعلنت الخطوط الجوية المملوكة من الدولة على “تويتر”، أن الصندوق الأسود الذي يحتوي على البيانات التقنية للرحلة، والآخر الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة قد عثر عليهما.
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