تأجيل افتتاح مطار اسطنبول للمرة الخامسة

تستمر السلطات التركية في محاولات تغطية المشاكل التشغيلية في مطار اسطنبول الجديد، فيما يبدو أن الافتتاح الرسمي قد يتأجل للمرة الخامسة على التوالي.

وذكر تقرير لصحيفة "الأحوال" التركية أن المطار تأجل افتتاحه مرّات عدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) ومن ثمّ إلى مارس (آذار)، وقد يستمر إلى ما بعد أبريل (نيسان) المقبل.

إذ أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان لها، عن نقل رحلاتها الجوية بالكامل من مطار "أتاتورك" إلى المطار الجديد، بحلول 6 أبريل المقبل، من دون أي تشر وسائل الإعلام إلى مصير بقية رحلات خطوط الطيران الدولية، وبالتالي قد يواجه المطار تأجيلاً خامساً.

ومن المقرر أن تنهي الشركة التركية رحلاتها الجوية في مطار أتاتورك عند الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (23:00 غرينتش) من يوم 6 أبريل (نيسان)، فيما ستنطلق الرحلات من مطار إسطنبول في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (11:00 غرينتش) من نفس اليوم.

يشار إلى أن المطار، الذي دشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان متوقعاً أن يجري افتتاحه الرسمي قبل نهاية العام، قبل التأجيل إلى الشهر الحالي ويبدو أنّ هناك تأجيلاً جديداً في أعقاب إعلان اليوم.