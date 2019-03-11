الإمارات تعتمد استراتيجية الفضاء حتى 2030

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفضاء حتى عام ٢٠٣٠، والتي تشمل ٧٩ مشروعا في مجال علوم وأبحاث الفضاء والتصنيع والتجميع والاختبارات بالإضافة لقطاع الخدمات الفضائية التجارية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء: "لدينا رؤية واضحة أين نريد الوصول في قطاع الفضاء".

وتابع: "كما اعتمدنا اليوم الإطار التنظيمي لبدء إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المواهب.. وستبدأ إدارات الإقامة بالدولة استقبال الطلبات.. دولة الإمارات كانت وستبقى قبلة للمواهب.. وأرضا لتحقيق أحلام الرواد كافة".