شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المصرية تقضي على 46 مسلحاً وتضبط 100 مطلوب في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

أسفرت العمليات المشتركة، بين القوات المسلحة المصرية، والشرطة المحلية لمكافحة الإرهاب، عن القضاء على 46 عنصراً مسلحاً في شمال ووسط سيناء، وتدمير 15 وكراً خاصة بهذه العناصر.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم (الاثنين)، إلى أن العمليات أسفرت أيضاً خلال الأيام الماضية، عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر المسلحة، عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة شمال ووسط سيناء.

وأوضح البيان، أنه تم القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إضافة إلى قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة.