العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال التلفزيون الإثيوبى اليوم الاثنين إن المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التى تحطمت أمس الأحد فى موقع الحادث.

وكانت أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الاثنين، إيقاف أسطول طائرات بوينج من طراز (737 ماكس) عن الطيران، وذلك فى أعقاب الحادث تحطم الطائرة الاثيوبية، الذى وقع أمس وأودى بحياة كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا.

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