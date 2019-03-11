شكرا لقرائتكم تقدم محدود لـ"قسد" بالباغوز.. والدواعش مختبئون بالأنفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إنها حققت "تقدما محدودا" في أحدث هجوم على آخر منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة داعش في الباغوز بسوريا.
وأوضح مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أنه لا يزال هناك مسلحون من تنظيم داعش في قرية الباغوز المحاصرة حتى اليوم الاثنين، أغلبهم يختبأ في الأنفاق تحت الأرض.
وكان الهجوم على آخر جيب خاضع لسيطرة تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية القريبة من الحدود العراقية استؤنف مساء أمس الأحد بعد أن أعلن بالي عن انتهاء المهلة التي أعطيت لمسلحي التنظيم في الباغوز للاستسلام.
وقال بالي إن الطائرات الحربية قصفت مستودعات ذخيرة تابعة للمتطرفين.
وأضاف أنه "إذا تقدمنا، فإننا سوف ننتبه لوجود مدنيين، وسنفعل كل ما في وسعنا لإجلائهم من ساحة المعركة".
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