بارنييه: محادثات بريكست الآن أصبحت بين الحكومة البريطانية والنواب

اسماء السيد - بروكسل: قال كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه الإثنين لوكالة فرانس برس إن المفاوضات للخروج من مأزق بريكست أصبحت الآن بين رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والنواب في لندن.

واضاف بارنييه لدى وصوله الى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة بريكست مع ممثلين عن 27 دولة أخرى في الاتحاد "أجرينا محادثات في نهاية الأسبوع والمفاوضات الآن اصبحت بين الحكومة والبرلمان في لندن".

