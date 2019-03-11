مرشح واحد عن كل دائرة.. انتخابات تشريعية في كوريا الشمالية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الانتخابات التشريعية في كوريا الشماليةمرشح واحد عن كل دائرة.. انتخابات تشريعية في كوريا الشمالية

شارك المواطنون الكوريون الشماليون في انتخابات تشريعية، أمس الأحد، لا رهانات عليها، إذ لا يوجد فيها غير مرشح واحد عن كل دائرة.

ويسيطر "حزب العمال" الحاكم بقيادة كيم جونغ أون، على الحكم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

وتجري الدولة انتخابات كل 5 سنوات للمجلس التشريعي الذي تقتصر سلطاته على الشكليات ويعرف بـ"الجمعية الشعبية العليا".

وامتثالا لأحد أكثر شعارات بيونغ يانغ ثباتا، "الوحدة بفكر واحد"، يوجد فقط اسم مرشح واحد تم إقراره على كل بطاقة اقتراع حمراء.

ووضع قلم في حجرة التصويت لأي شخص يرغب بتسجيل معارضته عبر شطب اسم المرشح، وهو أمر لا يقوم به أحد.

وبلغت نسبة المشاركة المرة الأخيرة 99.97%، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إذ أن الفئة الوحيدة غير المشاركة كانت إما خارج البلاد أو ممن يعملون في البحر.

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وكان التصويت بنسبة 100% لصالح المرشحين الذين تمت تسميتهم، وهي نتيجة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول من منظمي الانتخابات، يدعى كو كيونغ هاك، قوله: "في مجتمعنا، يلتف الشعب حول القائد الأعلى الذي يحظى بالاحترام بعقلية واحدة".

وتقسم كوريا الشمالية إلى دوائر انتخابية من أجل عملية الاقتراع، وكانت هناك 686 دائرة في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2014.

ويتم أيضا تخصيص بعض المقاعد القليلة لحزبين صغيرين، هما "الحزب الكوري الاجتماعي الديموقراطي" و"حزب شوندويست شونغدو"، والحزبان متحالفان رسميا مع الحزب الحاكم.

المصدر: أ ف ب