شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية للنواب: مصر مستهدفة من دوائر تريد عزلها عن المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، وعدد من الدوائر التى تنظر للأمور بشكل ضيق، ومن الذين يصورون الوضع الذي يحدث بشكل مغاير للحقيقة في محاولة لتقليص دور مصر الهام وعزلها عن المجتمع الدولي، مشدداً: "مصر مستهدفة، وتعتبر الجائزة الكبري في الإطار الإقليمي".

وأضاف "شكرى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية المنعقد الآن برئاسة النائب كريم درويش، أن هناك جهود متواصلة لكافة أجهزة الدولة علي مدى 4 سنوات ماضية، فضلا عن كل جهد لمصري مخلص علي صعيد التطور والتنمية والاستقرار، إضافة إلى ما بذلته القوات المسلحة والشرطة، يأتي ثماره الآن، وأثقل صوت مصر فى الخارج.

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