شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية:خطة لتغطية مكاتب التصديقات بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن رعاية مصالح المصريين في الخارج أولوية أولي لدى الوزارة، وإن مصر لها رصيد ضخم من المواطنين في الخارج، وإنهم سفراء كونهم يلعبون دوراً كبيراً في المجتمعات التي يعيشون فيها، مشيراً إلى أن الجاليات تتعرض أحيانا لبعض الصعاب، والسفارات تعمل علي حلها، واستخدام التقنيات الحديثة لإعفاء المواطنين من عبء الانتقال.

وأضاف "شكرى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية المنعقد الآن برئاسة النائب كريم درويش، أن هناك خطة للتوسع في مكاتب التصديقات، لتغطية محافظات الجمهورية بأكملها، خاصة في محافظات الصعيد، والتعامل بشكل لائق فى تأدية الخدمة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة ترصد ما يفعله السماسرة، من استغلال لحاجة المواطن، ونعمل على منع ذلك وفق خطة محكمة.

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