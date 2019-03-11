شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" توصى بتطوير المساجد الأثرية وحمايتها من السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الحكومة بالعمل على ترميم المساجد الأثرية فى جميع المحافظات وافتتاح المساجد المغلقة.

وطالبت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور وزيرى الأوقاف والآثار، بحماية المساجد الأثارية من السرقة، وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، إنه كان يتم سرقة بعض الأشياء الثمينة من هذه المساجد ولابد من حمايتها.

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كما أوصت اللجنة الدينية الحكومة بدعم تمويل عملية تطوير المساجد الأثرية وتخصيص جزء فى الموازنة القادمة يكون موجه لصالح المساجد الأثرية، على الأقل 100 مليون إضافية بموازنة وزارة الأوقاف، وجاءت تلك التوصية بناء طلب وزير الأوقاف.

وتساءل الدكتور أسامة العبد، عما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تطوير بعض المساجد التى زارتها اللجنة فى مدينة الدرب الأحمر ومنها مسجد فاطة الشقراء، وعقب وزير الأثار خالد العنانى، بأنه سيتم الانتهاء من مئذنة المسجد قبل شهر رمضان المقبل.

وأوضح "العبد"، أن اجتماع اللجنة اليوم كان للوقوف على خطة عمل وزارتى الآثار والأوقاف لتطوير المساجد الأثرية، وأن اللجنة ستعد لجلسة أخرى بخصوص الكنائس والمعابد ومسار الرحلة المقدسة، قائلا: "لأننا لجنة دينية لكل الأديان وليست لجنة الشئون الإسلامية فقط"، مشيرا إلى أن وزيرى الآثار والأوقاف تبذلنا جهودا كبيرة فى تطوير المساجد الأثرية واللجنة تشكرهما على هذه الجهود، وتستهدف معرفة الخطة المستقبلية لعمل كل وزارة منهما فى المساجد الآثرية، فمصر عامرة بالمساجد الأثرية سواء فى القاهرة أو باقى المحافظات.