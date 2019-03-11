شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نواب غاضبون من عدم توقيعى قرار تعيين بناء على توصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن أى نجاح حققته الوزارة فى الفترة الماضية يُنسب لكل العاملين، قائلا "لدينا أفضل وأمهر عمالة فنية موجودة فى أى شركات صناعية فى هذا البلد، وهم نشأوا فى جو من الانضباط".

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وأضاف العصار، أن وزارة الإنتاج الحربى لديها حسم شديد وتتخذ الإجراءات الرادعة لتنقية المنظومة من أى شخص خارج عن السياق، مشيرا إلى أنه منذ توليه المسئولية لم يوقيع قرار تعيين لشخص واحد بناءً على توصية أو تليفون، قائلا "وكان هذا مسار عدم رضا من بعض الأعضاء، وأشهد إن كل المسئولين راضين تماما بعدما علموا أنها قاعدة عامة، عندى 33 ألف واحد مفيش حد أحسن من حد".

خلال اجتماع لجنة الصناعة المُنعقد الآن بمجلس النواب بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى.