شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشهد أداء الفريق كامل الوزير اليمين وزيراً للنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيس أداء حلف اليمين للفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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