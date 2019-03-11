شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: أعداء الوطن يهدفون إلى بث الشائعات بأن الدولة تحارب القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح العصار، أنه بعد توليه المسئولية اتفق مع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية على زيارة اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل 80% من الاقتصاد المصرى وهو عماد وعمود الاقتصاد المصرى، قائلا "يتم تقاسم العقود مع القطاع الخاص، ليس تبرعا منا إنما للاستفادة وتبادل الخبرات".

وأضاف العصار، خلال اجتماع لجنة الصناعة المنعقد الآن بمجلس النواب، أن الوزارة لديها رؤية ورسالة للعمل بمنهجية علمية، للنهوض بمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح القوات المسلحة والنهوض بالاقتصاد القومى، عبر العمل على عدة محاور.