جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب في سيناء

كتب : أحمد أبو عقيل

كشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن تحقيق نجاحات من خلال قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى باستهداف وتدمير (15) وكرًا للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمع للعناصر الإرهابية.

كما تم تدمير (4) عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير (17) عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي.

والقضاء على (46) فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، وضبط وتدمير والتحفظ على (17) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و(14) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

والقبض على (100) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وغيرها من النجاحات التي حققتها جهود القوات المسلحة والشرطة لتوفير الأمان لشعب مصر.