"الموت بييجي في لحظة".. آخر كلمات "دعاء" ضحية الطائرة الإثيوبية

لوادي الجديد- محمد الباريسي: ‫"روحوا قولوا للي بتحبوهم دلوقتي إنكم بتحبوهم، روح قولها إنك ما تقدرش تستغني عنها، وانسوا إنكم زعلانين سوا، روحي قولي لصاحبتك قد إيه إنتي بتحبيها ووحشاكي سواء كان بينكوا مشاكل أو لا، روحوا قابلوا حد مشفتوهوش من مدة طويلة بلاش تقولوله فكك خلينا واتس آب أو بكرا، احضن أمك وقلها أنا أسف على كل لحظة عدت مزعلك فيها، روحوا صالحوا بعض مهما كان اللي حصل بينكم، أنا أكتر واحدة كانت ضد موضوع المسامحة دي، الموت بيجي في لحظة، ما تقولش لالا موت إيه بس لسة بدري ما تقولش لا أكيد مش هيموت بكرة يعني هبقى أقوله بكرة". كانت هذه...

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