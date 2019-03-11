العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

كتب سمير حسنى أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل، بالعثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوية. وأعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية، اليوم الاثنين، إيقاف أسطول طائرات بيونج من طراز "737 ماكس" عن الطيران، على خلفية الحادث المأساوي أمس والذي أودى بحياة جميع ركابها.

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