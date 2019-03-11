الخطوط الجوية الإثيوبية: الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة سليمين

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن "الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة سليمين وبحالة جيدة".
وكانت شركة الطيران الإثيوبية قد أعلنت أن جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا الذين يعتقد أنهم كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت صباح الأحد بعد الإقلاع من أديس أبابا قد قتلوا.
كان 149 راكبا، بينهم 12 عربيا، وطاقم من 8 أفراد على متن طائرة الركاب من طراز بوينغ 737 التي كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.
ولم تتضح أسباب الحادث لكن شركة الطيران ذكرت أن الطيار أبلغ عن وجود صعوبات، وطلب العودة إلى أديس أبابا.
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