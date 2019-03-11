ماي: محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود

أعلنت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب ماي القول إنها أجرت اتصالا برئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الليلة الماضية، إلا أن رئيسة الوزراء لا تعتزم السفر إلى بروكسل لأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.

وفي حال رفض البرلمان مقترح الاتفاق المقدم من ماي، فإنه سيتجه إلى التصويت على إرجاء الخروج لتجنب خروج من دون اتفاق قد يقود إلى حالة من الفوضى. ويتطلع المستثمرون إلى إرجاء الخروج، بما يتيح للمشرعين الوقت للاتفاق على خروج أكثر تنظيما أو حتى إلغاء الخروج تماما.