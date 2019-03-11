الملك سلمان بحث مع الحريري بتعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع بلبنان والمنطقة

التقى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس الوزراء سعد الحريري.

وجرى خلال الاستقبال، بحث بسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاّصة على الساحة اللبنانية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، وسفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة.