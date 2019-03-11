"حماس": ننتظر ردا إسرائيليا حول التهدئة عبر الوسيط المصري

اعلنت حركة "حماس" "إنها تنتظر ردا إسرائيليا، على شروطها الخاصة بوقف الاحتجاجات الحدودية؛ سيحمله الوفد الأمني المصري خلال الأيام القادمة"، مشيرةً إلى أن "حماس" تنتظر عودة الوفد المصري بعد أيام قليلة، إلى غزة، كي تدرس الرد الإسرائيلي على مطالبها".
وأوضحت أن "حماس" أكّدت للوفد المصري، خلال زياته الأخيرة لغزة الأسبوع الماضي، على تمسّكها بعدة مطالب أهمها المتعلق برفع الحصار المفروض على قطاع غزة من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وزيادة مساحة الصيد، ومساعدة الحالات الاجتماعية الفقيرة، ومعالجة ملف التشغيل والموظفين وأزمة الكهرباء".
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