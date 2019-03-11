قوات سوريا الديمقراطية: حققنا تقدما متواضعا في الباغوز ونواجه قناصة وألغاما

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، "أننا حققنا تقدما متواضعا في الباغوز ونواجه قناصة وألغاما"، مشيرة إلى "أننا نريد إتمام المهمة في الباغوز بأقل عدد ممكن من الخسائر".

وأوضحت أن "العملية العسكرية في الباغوز مستمرة بدعم جوي من التحالف".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أطلقت العملية العسكرية ضد آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا في منطقة الباغوز الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الفرات عند نقطة التقاء النهر مع الحدود العراقية السورية.