أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، "أننا حققنا تقدما متواضعا في الباغوز ونواجه قناصة وألغاما"، مشيرة إلى "أننا نريد إتمام المهمة في الباغوز بأقل عدد ممكن من الخسائر".
وأوضحت أن "العملية العسكرية في الباغوز مستمرة بدعم جوي من التحالف".
وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أطلقت العملية العسكرية ضد آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا في منطقة الباغوز الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الفرات عند نقطة التقاء النهر مع الحدود العراقية السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات سوريا الديمقراطية: حققنا تقدما متواضعا في الباغوز ونواجه قناصة وألغاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.