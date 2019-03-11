رئيس مجلس نواب المغرب دعا دول "التعاون الإسلامي" للحوار لتجاوز الخلافات

دعا رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى "ترك الخلافات والعمل على تدبيرها وتجاوزها بالحوار"، مشيراً إلى انه "علينا ترك الأمور الخلافية جانبا، وندبر الخلافات بالحوار والإقتناع".
ولفت إلى انه "من الواجب في الاتحاد الذي يجسد إرادة الشعوب، أن ينتهج منهجية الإقناع والحوار الداخلي، لتدبير وتجاوز الخلافات"، مشيراً إلى أن "الدول الإسلامية تواجه تحديات غير مسبوقة، تزيد السياقات الإقليمية والدولية من تعقيدها، فيما يتعاظم انتظار شعوبها، التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار والكرامة".
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