وزير العدل الجزائري يطالب بحياد القضاة إزاء العملية الإنتخابية

طالب وزير العدل الجزائري الطيب لوح بحياد القضاة إزاء العملية الإنتخابية في البلاد.

وأعلن أكثر من 1000 قاض جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

وكان تنظيم نقابي جديد يمثل القضاة في الجزائر أعلن رفض الإشراف على اللجان البلدية والولائية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في البلاد في 18 نيسان المقبل، في حال استمر ترشح بوتفليقة.

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد تلقيه العلاج في جنيف بسويسرا في ظل احتجاجات تشهدها البلاد منذ ثلاثة أسابيع رفضا لترشحه لعهدة رئاسية خامسة.